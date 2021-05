Cagliari, Carboni: "Adesso siamo compatti verso il traguardo, rimaniamo sul pezzo"

vedi letture

Andrea Carboni, difensore del Cagliari, ha così parlato anche al sito ufficiale del club dopo il pari contro la Fiorentina: "Volevamo vincere, non era una gara facile perché di fronte c'era una Fiorentina forte e motivata anch'essa per cercare la salvezza. Venivamo da un match intenso a Benevento, al caldo e con grande animo. Dispiace non avere preso altri tre punti, dobbiamo rimanere sul pezzo e combattere perché c'è ancora uno sforzo da fare per raggiungere l'obiettivo. Siamo stati bravi a non mollare quando le cose non andavano bene, eravamo in difficoltà ma siamo venuti fuori col cuore, con la forza del gruppo e l'animo di chi tiene fortemente a questi colori e non ci stava a perdere. Adesso siamo compatti verso il traguardo che però è ancora da raggiungere e lo faremo con lo stesso spirito di queste ultime settimane".