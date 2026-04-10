Cagliari-Cremonese, i convocati di Giampaolo: rientra Sanabria, out in cinque
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Ecco i grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per Cagliari-Cremonese, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A in programma sabato 11 aprile alle ore 15 allo stadio “Unipol Domus”. Rientra Sanabria, out invece Vardy, Moumbagna, Collocolo e Thorsby, oltre allo squalificato Maleh.
Cremonese, la lista dei convocati di Giampaolo per la gara contro il Cagliari:
Portieri: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
Difensori: 5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino
Centrocampisti: 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 21 Lottici Tessadri, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
Attaccanti: 9 Djuric, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
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