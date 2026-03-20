Live TMW Cagliari, Deiola: "Stare fuori tre mesi è stato complicato, felice di essere tornato"

Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che nell'anticipo del venerdì contro il Napoli si è arreso ai partenopei. Succede tutto dopo appena 90'' con la rete di McTominay. Nonostante i tentativi di reazione nel secondo tempo, i rossoblù non sono comunque riusciti a recuperare il match. Al termine della partita, il centrocampista Alessandro Deiola ha risposto alle domande dei media.

Ore 20:42 La conferenza stampa inizierà a breve.

Ore 21:25 Inizia la conferenza stampa.

Come stai? Che interpretazione dai della gara?

"Mi sto riprendendo, ma non dispiaciuto per il risultato. La squadra ha avuto una bella reazione, mi sarebbe piaciuto un finale diverso. Ora arriva la sosta e dobbiamo pensare di lavorare al meglio e solamente a noi stessi, per conquistare la salvezza il prima possibile. Sono entrato in campo un po' nervoso ma è normale quando stai perdendo. Ora ci rimettiamo in sesto, con il giusto atteggiamento per affrontare il Sassuolo".

Il mister ha detto che c'è bisogno di una sana paura...

"Sono d'accordo. Questo è un campionato molto difficile e se ti mancano il giusto atteggiamento e l'attenzione, tutte le squadre possono farti male. La sana paura ti può aiutare a mantenere alta la concentrazione".

Si riparte dall'atteggiamento aggressivo che avete avuto?

"Assolutamente sì. Dopo aver preso gol in due minuti, siamo comunque rimasti aggrappati alla partita. Sicuramente dobbiamo ripartire da questo, dall'atteggiamento e curare ancora di più i dettagli".

Quanto ti è mancato il Cagliari e quanto sei mancato tu al Cagliari?

"Mi è mancato tanto, stare fuori tre mesi non è stato facile. Ora voglio tornare per dare una mano in questo rush finale. Se sono mancato dovreste chiederlo ai miei compagni. Chi ha sostituito gli infortunati, sicuramente non ha fatto rimpiangere gli assenti".

Quanto è importante la giusta amalgama tra giovani e più esperti?

"Tanto e i giovani vanno aiutati a crescere. Sono sicuro abbiamo un bel futuro davanti, lavorano tutti i giorni sodo e fanno parte di un progetto che può aiutarci a raggiungere tanto".

Ore 21:32 Termina la conferenza stampa.