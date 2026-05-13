Ufficiale
Cagliari, Wieteska ha risolto il prestito col Kocaelispor ed è tornato in Sardegna
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Mateusz Wieteska ha risolto anticipatamente il proprio prestito ai turchi del Kocaelispor ed ha fatto ritorno in Sardegna, aggregandosi al gruppo degli altri giocatori del Cagliari.
Il difensore polacco classe '97 ha raccolto una sola presenza col club turco, alla prima giornata. Quindi la rottura del legamento crociato del ginocchio che lo ha tenuto ai box per tutta la stagione, fino al rientro in queste ore al Cagliari che tramite una nota ha così annunciato: "Al CRAI Sport Center il difensore Mateusz Wieteska che, risolto anticipatamente il prestito con i turchi del Kocaelispor, continua ora nell’Isola il suo percorso di riatletizzazione post infortunio".
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