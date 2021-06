Cagliari, Giulini: "Rifiutati 2 milioni dal PAOK per Deiola. Può partire per 3 e mezzo"

Alessandro Deiola è sempre più nel mirino del PAOK, pronto a fare follie per portare in Grecia il centrocampista del Cagliari, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni. Della possibile cessione dell'ex Lecce e Spezia, ai microfoni di Gazzetta.gr, ha parlato il presidente dei sardi, Tommaso Giulini, che ha confermato di aver ricevuto un'offerta importante dai greci, come riportato dai colleghi di centotrentuno.com: “Il PAOK vuole tantissimo il giocatore, ci hanno inviato una proposta di 2 milioni di euro e l’abbiamo rifiutata. Alessandro può essere ceduto per 3 milioni e mezzo”.