tmw Deiola tra PAOK e rinnovo: per cederlo, il Cagliari chiede 2.5 milioni più bonus

Alessandro Deiola nel mirino del PAOK Salonicco. Il centrocampista classe '95, che ha un altro anno di contratto col Cagliari, è al centro di una trattativa col club ellenico che ha messo sul piatto 1.5 milioni di euro per l'acquisto del suo cartellino. Un'offerta non all'altezza della richiesta del presidente Giulini, che per cedere Deiola chiede 2.5 milioni di euro più bonus e intanto tratta anche il rinnovo del contratto. Al momento, però, non c'è l'accordo economico tra Deiola e il Cagliari per il prolungamento. E il PAOK in queste ore sta valutando la possibilità di un rilancio.