Cagliari, il dg Passetti: "Ci aspettavamo qualche punto in più, ma crediamo nel progetto"

vedi letture

Mario Passetti, dg del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "Nel calcio non c’è niente di impossibile. Duncan è un acquisto importante, stiamo dando continuità a un progetto che ha visto cose positive e altre negative. Dobbiamo ritrovare il senso di appartenenza a questa maglia".

La forza è credere ancora in Eusebio Di Francesco.

"I risultati sono importanti, sono arrivate cinque sconfitte di fila considerando la coppa Italia. Crediamo nel progetto, ci sono state delle difficoltà che ci hanno causato dei momenti complicati, ma abbiamo avuto giocatori con tanti problemi. Nel momento in cui si cambia le difficoltà vanno calcolate. Quando si parte con un progetto nuovo e con concetti nuovi non ci si può avere tutto subito. Ci aspettavamo qualche punto in più, ma cambiare tanto come abbiamo fatto ha un suo dazio da pagare".

Lo stato della regione Sardegna potrebbe riportare qualche tifoso allo stadio?

"Non vediamo l’ora, è un tema di sostenibilità. Senza tifosi questo sistema non può reggere, il calcio senza tifosi non può essere calcio. Si va ovunque, qualche migliaio di spettatori in stadi da sedicimila penso sia una cosa sostenibile".