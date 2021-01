Cagliari, il mercato rinsalda la posizione di Di Francesco

Archiviata la sconfitta di Bergamo negli ottavi di finale di Coppa Italia, il Cagliari si ributta a capofitto sul campionato, visto che lunedì sera affronterà il Milan di Pioli e Ibrahimovic, capolista in serie A e lanciato come non mai all’inseguimento del sogno Scudetto. Uno stato d’animo, quello vissuto dai rossoneri, diametralmente opposto a quello vissuto in casa rossoblù, reduci da 4 sconfitte consecutive in campionato e alla ricerca di punti e gol. La società di via Mameli sembra sempre più convinta a voler continuare con Di Francesco in panchina: il tecnico abruzzese è stato scelto ad agosto per cercare di rifondare un progetto basato sui giovani e sul bel gioco. Per ora si è visto soltanto il primo punto, dato che l’età media della squadra rossoblù si è molto abbassata, portando il Cagliari ad avere una delle rose più giovani dell’intera Serie A. Per quanto riguarda il bel gioco, invece, continua a latitare. I continui stravolgimenti tattici non aiutano a raggiungere l’obiettivo, anche se va riconosciuto che DiFra raramente è riuscito ad avere a disposizione l’intero gruppo, tra problemi legati al Covid o a infortuni vari, senza contare le scelte di mercato che hanno relegato ultimamente alcuni calciatori a un ruolo marginale.

PISACANE E TRAMONI AI SALUTI – A proposito di mercato ieri notte è arrivato a Cagliari il secondo rinforzo, dopo Radja Nainggolan: Alfred Duncan, 27 anni, sarà il nuovo centrocampista per Di Francesco. Pupillo del tecnico abruzzese, l’ormai ex Fiorentina andrà a sostituire Rog, permettendo a DiFra di tornare al 4-3-2-1, con Nainggolan e Joao Pedro a inventare calcio alle spalle di Simeone. In uscita, invece, sempre più vicina la partenza di Fabio Pisacane in direzione Lecce: il difensore napoletano, che non ha legato in questi mesi con DiFra in panchina, torna in Serie B per cercare di trascinare i salentini nuovamente nella massima serie: i prossimi ritorni di Carboni e Klavan, entrambi fermati dal Covid nelle scorse settimane, hanno fatto propendere il club presieduto da Giulini per la cessione del 34enne arrivato nell’estate 2015 come scudiero di Rastelli, ma che negli anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista, entrando nei cuori dei tifosi rossoblù per il suo attaccamento alla maglia, senza mai una polemica nei momenti in cui ha giocato meno. Altro movimento in uscita quello del corso Matteo Tramoni, arrivato in estate dall’Ajaccio e diretto alla Reggina per disputare la seconda parte di stagione con i calabresi, con la speranza di giocare tanto e adattarsi ancora meglio al calcio italiano.