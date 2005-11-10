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Cagliari, ecco Kofler: arriva dal Sudtirol in prestito con obbligo di riscatto, firma fino al 2032

Cagliari, ecco Kofler: arriva dal Sudtirol in prestito con obbligo di riscatto, firma fino al 2032 TUTTOmercatoWEB
Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 09:20Serie A

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata proprio in questi minuti: il Cagliari si rinforza in difesa e acquista dal Sudtirol il centrale classe 2005 Raphael Kofler. Operazione chiusa nelle scorse ore sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore ha firmato un accordo di sei anni, valido fino al giugno del 2032.

Il comunicato del Cagliari

Questa la nota comparsa sul sito del club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dal Südtirol il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raphael Kofler, che si trasferisce in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il difensore ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2032.

Difensore centrale moderno, strutturato fisicamente – è alto 193 centimetri –, dotato di un’ottima capacità di lettura del gioco, Kofler è considerato uno dei giovani prospetti più promettenti del panorama italiano. Solido nei contrasti, efficace nel gioco aereo e abile nella costruzione dell’azione, abbina forza, personalità e qualità tecniche che gli consentono di interpretare il ruolo in maniera completa.

Nato a Merano il 26 aprile 2005, è cresciuto nel settore giovanile del Südtirol. Con il club altoatesino ha completato l’intero percorso di formazione, prima di approdare stabilmente in prima squadra nel 2023. Il debutto nel calcio professionistico arriva già il 14 agosto 2023, in Coppa Italia, contro la Sampdoria. Pochi giorni più tardi, il 20 agosto, arriva anche l’esordio in Serie B contro lo Spezia. Dopo una prima stagione di graduale inserimento e un impiego sempre più costante, nelle due stagioni successive si conferma come uno dei punti di riferimento della formazione biancorossa, segnando il primo gol da professionista il 6 dicembre 2024 contro la Juve Stabia. Ha totalizzato complessivamente 74 presenze e 4 reti. Le sue qualità e le sue prestazioni gli sono valse anche la chiamata della Nazionale italiana Under 20, con la quale ha realizzato il primo gol nella sfida vinta contro la Romania il 19 novembre 2024.

Benvenuto in rossoblù, Raphael!".

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