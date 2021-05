Cagliari, la conferma di Semplici è il primo tassello per la nuova stagione

Archiviata la salvezza e tirato un sospiro di sollievo per la permanenza in Serie A anche nella prossima stagione, in casa Cagliari è tempo di pensare al futuro. A partire dalla scelta dell’allenatore: ieri negli uffici della Fluorsid si è tenuto il tanto atteso faccia a faccia tra Tommaso Giulini e Leonardo Semplici, per definire il destino del tecnico toscano. Un incontro fiume, durato più di tre ore, con il lieto fine: “Non ci sono mai stati dubbi, si riparte da Semplici”, ha detto il patron rossoblù all’uscita dal meeting. Una scelta di buonsenso alla luce dei risultati ottenuti sul campo dall’ex Spal, che avrà così la possibilità di ripartire dall’inizio sulla panchina di una squadra che ha contribuito a ridestare da un torpore che poteva essere fatale. Ma la decisione di confermare Semplici non ha avuto una genesi tranquilla: negli ultimi giorni era emerso con forza il nome di Ivan Juric come possibile nuovo allenatore rossoblù, con l’ormai ex Hellas Verona al centro di una corsa a due tra Cagliari e Torino. Nella serata di ieri i granata di Cairo hanno sferrato l’assalto decisivo, convincendo definitivamente il croato, preso per la gola anche dal triennale da 2 milioni di euro all’anno. Juric piaceva tanto alla dirigenza rossoblù, sia per l’aspetto prettamente sportivo che per quello caratteriale, ma alla fine il club di via Mameli ha scelto di premiare il lavoro di Semplici.

ORA QUALI CESSIONI? – Risolto il dilemma legato alla panchina, restano ora sul fronte mercato diversi dubbi sulla composizione della rosa della stagione 2021-22 da affidare al tecnico fiorentino. A partire dai nomi dei possibili sacrificati eccellenti per questioni di bilancio, come confermato ieri da Giulini. “Di sicuro faremo qualche cessione per poi rinforzare l’organico. Nández resta? Dipenderà dal mercato”, ha detto il numero uno rossoblù ai cronisti presenti a Milano, ma è chiaro che profili come Cragno, Nandez e Simeone rientrino perfettamente in queste dinamiche, sia per motivi meramente economici (ovvero plusvalenze) che tattici. Qualora il portiere di Fiesole venisse ceduto, in casa rossoblù è già pronto Vicario che in questa stagione ha mostrato di essere un elemento affidabile. Così come se il Cholito decidesse di coronare il suo sogno di andare a giocare in Inghilterra o Spagna, l’attacco rossoblù sarebbe numericamente completo con le conferme di Joao Pedro, Pavoletti e Cerri, con qualche calciatore di ritorno dal prestito (come il colombiano Ceter) a completare il reparto. Più difficile sarebbe la sostituzione di Nández, nonostante il ritorno di Marko Rog che, salvo complicazioni, tornerà a disposizione per il ritiro precampionato.