Cagliari, Mazzarri: "Rigore netto su Pavoletti, oggi il minimo era un pareggio"

Le parole in conferenza stampa di Walter Mazzarri dopo la sfida della Unipol Domus tra il suo Cagliari e la Roma valida per il decimo turno di Serie A.

Che partita è stata per voi?

"Si è vista una squadra che ha concesso pochissimo alla Roma oggi, una rosa che gioca sempre con gli stessi 11 ed è fortissima. Abbiamo concesso solo su piazzati nella ripresa. Noi al contrario abbiamo fatto diverse occasioni pulite con Bellanova al primo tempo e con Pavoletti al secondo tempo. Ci sono stati degli errori arbitrali evidenti. C'era un rigore netto su Pavoletti. L'arbitro non è stato neanche chiamato al Var. A Firenze sono stato zitto e invece oggi non è stato lo stesso. Oggi per la prima volta abbiamo giocato come piace a me, il minimo era un pareggio oggi. Dobbiamo stare tutti attenti, se fanno gli errori anche gli arbitri è il caso di iniziarlo a dire".

Un commento sui singoli, per esempio Bellanova e Pavoletti?

"Parlo solo della squadra e li ringrazio tutti. Sono d'accordo che tutti e due hanno fatto una grande partita. Ma io cito anche Joao Pedro che si è fatto il mazzo, anche Zappa ha fatto bene. Complimenti a tutti. Le assenze? Io ho detto ai ragazzi che non guardo la classifica e non la guardo nemmeno ora. Voglio una squadra che abbia un codice e oggi per la prima volta ho visto quello che voglio io in campo. Non abbiamo mollato niente, abbiamo girato la palla e per la prima volta ho visto tanto di questo aspetto. Voglio rivedere con tutti questo genere di partita".

Quali sono i problemi del Cagliari?

"Non voglio entrare su questo, quando scegli un posto non sai le difficoltà ora invece mi sono calato come se fosse il primo giorno in una città stupenda. Se usciamo da questo momento negativo faremo molto bene. Dobbiamo essere squadra".

Keita risparmiato per il Bologna?

"Non faccio calcoli, vedremo per Bologna chi giocherà. Ogni gara dipende dal piano tattico".