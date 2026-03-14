Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Cagliari, mister Pisacane: "Dobbiamo essere bravi a ferire il Pisa quando avremo la possibilità"

Cagliari, mister Pisacane: "Dobbiamo essere bravi a ferire il Pisa quando avremo la possibilità"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:09Serie A
Elena Accardi

Nuova finale in programma per il Cagliari che domani scenderà in campo alla Cetilar Arena contro il Pisa. Questa mattina i rossoblù hanno svolto la consueta rifinitura pre gara e al termine dell'allenamento, mister Fabio Pisacane ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della partita. Di seguito le parole dell'allenatore rossoblù.

Ore 12:30 La conferenza stampa comincerà tra quindici minuti.

Ore 12:45 La conferenza stampa inizierà con qualche minuto di ritardo.

Ore 12:48 Inizia la conferenza stampa.

Mister, Idrissi si aggiunge alla lista degli indisponibili. Si è riusciti a recuperare qualcuno?
"Mi piace sempre pensare positivo, nonostante le insidie che sono sempre dietro l’angolo. Mi concentro sui giocatori che abbiamo recuperato questa settimana. Mina e Mazzitelli saranno della partita, così come Gaetano che può partire dal 1'. Ovviamente dispiace tantissimo per Idrissi. Al ragazzo gli ho detto di essere fortunato perché se si fosse fatto male a luglio, quando in Serie A nessuno lo conosceva, sarebbe stato sicuramente peggio. Ci piace guardare sempre l'aspetto positivo, concentriamoci su quello che abbiamo. La squadra ha messo una caratteristica importante dentro, quella di non morire mai".

Quanto è importante il match di domani?
"Pisa per noi è sicuramente un match point, ogni partita ci può avvicinare all'obiettivo. Sappiamo che la classifica racconta meno di quanto meriterebbe questa squadra, però è una squadra che rimane aggrappata alla gara. Normale che se ha questi punti, ci sono delle criticità e noi dobbiamo essere bravi a colpirle. Loro hanno il dovere di dover vincere a tutti i costi. Noi vogliamo vincere ma da squadra matura, che ci è mancato in tantissime gare. In certi momenti abbiamo peccato in esperienza".

Ci sarà qualche cambio nello schieramento iniziale come un Gaetano titolare? E Mina?
"Io ho sempre detto che ogni partita è una storia a sé. Gaetano ci dà caratteristiche che nessun altro può darci. Liteta ha avuto una crescita importante, ma è un calciatore con un'attitudine diversa. Bisogna avere sempre quell'equilibrio importante nei giudizi. In questo momento bisogna calibrare un po' anche lo stato emotivo del ragazzo, ci sta che domani possa partire dopo. Anche i compagni sanno che possono contare su un'alternativa valida o su un compagno che poi dà il suo apporto. Mina è entrato in gruppo ieri, però ha fatto un lavoro personalizzato in questi giorni. Può partire dal 1', non ha bisogno di fare quattro o cinque allenamenti per poter giocare".

Mister che ci dice del cambio all'interno del suo staff tecnico che ha visto l'ingresso di Matteo Mancosu?
"Ne approfitto per salutare anche pubblicamente mister Pisano. Dispiace perché ci aspettavamo un epilogo diverso. Nel mio staff cambia poco. Abbiamo la fortuna di pescare da dentro, ragazzi che umanamente sono dei pezzi da novanta. Matteo ha un grandissimo senso di appartenenza ed è quello che cerco per rappresentare un popolo più che una squadra".

Quanto pesa la squalifica di Esposito?
"Sicuramente è un elemento importante. Lui si sacrifica tanto ed è un ragazzo che ci può dare delle soluzioni negli ultimi trenta metri. Sono felice che abbia trovato la via del gol. Sono convinto che chi giocherà non ne farà sentire la mancanza".

E sull'assenza dei tifosi?
"A me dispiace moltissimo perché anche a Parma ci siamo resi conto di quanto è importante la loro presenza. Giocarci una partita del genere senza il nostro dodicesimo uomo fa male. Sappiamo che ci seguono ovunque, non fanno mai mancare il loro supporto. Sappiamo che ci seguiranno da casa e da tutto il mondo. Cercheremo di onorare loro con una prestazione seria che rappresenta un popolo".

Come sta Kiliçsoy? E quanto ha influito il Ramadan?
"Sicuramente nell'ultima partita abbiamo cercato di gestirlo. Le scelte vengono fatte poi per un'analisi generale. Volevamo mettere il ragazzo nelle condizioni di avere una settimana in più. Il programma della giornata prevedeva degli orari stravolti rispetto alle partite precedenti. Ora questo discorso non si può fare, siamo contati in avanti. Facile che possa partire dal 1' e sappiamo quanto lui ci tiene a fare bene".

Quanto è cambiato il Pisa con il cambio di guida tecnica?
"Il Pisa è una squadra organizzata. Se guardiamo i dati, vediamo una fotografia di una squadra di cui la classifica non racconta la verità. Ho chiesto alla squadra di avere un'attenzione alta. Sono convinto che possiamo fare una prestazione importante se giochiamo da Cagliari. Credo che i ragazzi non abbiano bisogno di essere messi in guardia. Domani ci ritroviamo di fronte una squadra che ha un'identità e richieste ben precise. Noi dobbiamo essere bravi a ferirli quando abbiamo la possibilità".

Ore 13:08 Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Pisa-Cagliari, le probabili formazioni: si rivedono Toure e Kilicsoy dal primo minuto... Pisa-Cagliari, le probabili formazioni: si rivedono Toure e Kilicsoy dal primo minuto
Pisa, Hiljemark: "Problema stanotte per Cuadrado, non vi dico chi gioca in porta"... Pisa, Hiljemark: "Problema stanotte per Cuadrado, non vi dico chi gioca in porta"
Pisa, Hiljemark: “Pressione? Non importa la mia situazione. Mi assumo le responsabilità”... Pisa, Hiljemark: “Pressione? Non importa la mia situazione. Mi assumo le responsabilità”
Altre notizie Serie A
Inter, Carlos Augusto: "Vogliamo rialzarci subito. Scudetto? Ne mancano 10, pensiamo... Inter, Carlos Augusto: "Vogliamo rialzarci subito. Scudetto? Ne mancano 10, pensiamo a oggi"
Barcellona, il piano per Bastoni: come abbassare il prezzo dell'Inter. Occhio ai... Barcellona, il piano per Bastoni: come abbassare il prezzo dell'Inter. Occhio ai Mondiali
Atalanta, Carnesecchi: "Palladino ci ha tirato su il morale, restiamo fiduciosi" Atalanta, Carnesecchi: "Palladino ci ha tirato su il morale, restiamo fiduciosi"
Inter, Carlos Augusto: "Perdere non è mai bello, dimostriamo la nostra forza" Inter, Carlos Augusto: "Perdere non è mai bello, dimostriamo la nostra forza"
Atalanta, Percassi: "Bayern incidente di percorso, non bisogna avere rimpianti" Atalanta, Percassi: "Bayern incidente di percorso, non bisogna avere rimpianti"
Inter, Chivu: "Vogliamo essere competitivi, un derby perso non cambia niente" Inter, Chivu: "Vogliamo essere competitivi, un derby perso non cambia niente"
Dumfries torna titolare nell'Inter 125 giorni dopo. Panchina per Bastoni, Ederson... Dumfries torna titolare nell'Inter 125 giorni dopo. Panchina per Bastoni, Ederson e CDK
Lazio, Sarri : "Il prossimo sarà un altro anno zero. Tifosi? Andrò sotto la Nord"... Live TMWLazio, Sarri : "Il prossimo sarà un altro anno zero. Tifosi? Andrò sotto la Nord"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
2 Udinese-Juventus, le probabili formazioni: Boga scala posizioni su David, Yildiz falso 9
3 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
4 Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Dumfries torna titolare, davanti Pio Esposito e Thuram
5 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan o Juventus? Lewandowski svela: "Il Genoa l'unica italiana ad avermi mai contattato"
Immagine top news n.2 Suwarso: "Fabregas un giorno andrà in una big. Ma prima sceglierà il suo sostituto al Como"
Immagine top news n.3 Milan, Allegri sullo Scudetto: "Non è questione di provarci. Bisogna fare la corsa su noi stessi"
Immagine top news n.4 Udinese-Juventus, i convocati di Spalletti: torna Milik, sempre assenti Vlahovic e Holm
Immagine top news n.5 L'Inter pronta a blindare Chivu: l'allenatore in scadenza nel 2027 ma si parla già di rinnovo
Immagine top news n.6 Juventus ancora senza Vlahovic. Intanto Conceiçao parla di Bernardo Silva
Immagine top news n.7 Manna spiega il futuro del Napoli: da Conte ai rinnovi, fino al riscatto "certo" di Hojlund
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.2 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.3 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Carlos Augusto: "Vogliamo rialzarci subito. Scudetto? Ne mancano 10, pensiamo a oggi"
Immagine news Serie A n.2 Barcellona, il piano per Bastoni: come abbassare il prezzo dell'Inter. Occhio ai Mondiali
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Carnesecchi: "Palladino ci ha tirato su il morale, restiamo fiduciosi"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Carlos Augusto: "Perdere non è mai bello, dimostriamo la nostra forza"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Percassi: "Bayern incidente di percorso, non bisogna avere rimpianti"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "Vogliamo essere competitivi, un derby perso non cambia niente"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Modena-Spezia fino a Monza-Palermo, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Lombardo scalda i motori: oggi l'esordio sulla panchina della Samp. Che sia l'inizio del futuro?
Immagine news Serie B n.3 Entella, Chiappella: "Energici e positivi contro l'Avellino. Nel gruppo vedo rinnovato entusiasmo"
Immagine news Serie B n.4 Dopo Morra, si ferma anche Benassai. L'assalto alla B del Vicenza è senza il difensore
Immagine news Serie B n.5 Ballardini: "Per far male all'Entella in casa loro, servirà davvero il miglior Avellino possibile"
Immagine news Serie B n.6 L'Entella fa 112. Gozzi: "Per questo compleanno vorrei ci regalassimo la permanenza in B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, la D è a un passo. Marino: "Forse evidente, ma cerchiamo di farlo accadere più avanti"
Immagine news Serie C n.2 Dg Pro Vercelli smentisce: "Niente e nessuno si è presentato con alcuna richiesta per Comi"
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Ongaro: "Sono felice di essere tornato e di poter ricominciare a giocare"
Immagine news Serie C n.4 Carpi, Cassani: "Dobbiamo essere pronti a fare una prestazione con un'intensità importante"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi: "Anche a me interessa la salvezza: come raggiungerla mi interessa poco"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 32ª giornata: tredici match in programma oggi. Il quadro completo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie A
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.5 Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici
Immagine news Calcio femminile n.6 Floe: "Sarebbe importante per Napoli avere 2 squadre competitive. Anche in Europa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?