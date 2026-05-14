Fiorentina, Gudmundsson oggi ha lavorato a parte. Ma contro la Juventus ci sarà

La Fiorentina continua a prepararsi al match di domenica contro la Juventus a Torino. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, non c'è grande preoccupazioni per le condizioni di Albert Gudmundsson, che ha comunque lavorato individualmente nella giornata di oggi. Per l'islandese si tratterebbe di semplice gestione e da domani dovrebbe rientrare regolarmente in gruppo. La sua presenza è quindi da non considerarsi in dubbio.

Il 28enne ha un contratto valido fino al 2029 e vanta 77 presenze e 18 gol con la Fiorentina. In carriera ha collezionato 98 gettoni e 24 reti con l'AZ, 87 apparizioni e 31 reti con il Genoa, 12 match con il PSV Eindhoven, 69 incontri e 30 centri con l'Under 21 degli olandesi, 12 gare e un gol con l'Heerenveen Under 21, 4 partite e una rete con l'AZ Under 21 e una sfida con il Reykjavik. Inoltre è sceso in campo 46 volte con l'Islanda, segnando 14 gol.