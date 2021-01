Cagliari-Nainggolan capitolo 3: "All'Inter nessuna chance". Ma è una soluzione temporanea

vedi letture

Radja Nainggolan al Cagliari, capitolo tre. Il centrocampista belga ha cominciato la sua terza esperienza in Sardegna, con l’Inter che ha trovato un accordo con i sardi sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione. Una trattativa che si sarebbe potuta concludere già quest’estate ma che poi era saltata: nell’impossibilità di monetizzare subito la cessione del calciatore, l’Inter aveva deciso di tenerlo in rosa fornendo così un ricambio in più ad Antonio Conte. Peccato che, però, l’allenatore nerazzurro non abbia mai veramente creduto in Radja, utilizzandolo con il contagocce. Lo stesso calciatore non ha nascosto, al momento delle visite mediche, una punta di amarezza per le poche possibilità avute all’Inter: “Non ho nessun rimpianto - ha esordito a Villa Stuart -. Mi sono messo a disposizione ma non c’è stata nessuna possibilità”.

L’Inter non monetizza la cessione, ma potrà comunque risparmiare parte dell’ingaggio, in attesa di ridefinire una volta per tutte la questione a giugno, quando la speranza è quella di trovare un accordo definitivo. Nainggolan è in scadenza nel 2022 e non è pensabile l’idea di trascinare ancora la querelle.