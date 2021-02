Cagliari, non solo Semplici. Spunta anche il nome di Donadoni per la panchina

Non ci sarebbe solo Leonardo Semplici per la panchina del Cagliari in caso di esonero di Di Francesco. Come riporta Sportmediaset il club sardo avrebbe preso in considerazione anche il nome di Roberto Donadoni che nelle prossime ore potrebbe essere contattato dalla dirigenza rossoblù.