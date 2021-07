Cagliari, non solo Torino. Anche il Siviglia di Monchi si interessa a Walukiewicz

Il portale spagnolo elgoldigital.com racconta dell'interesse del Siviglia di Monchi per Sebastian Walukiewicz del Cagliari. Il centrale polacco, classe 2000, piace per carta d'identità, qualità e duttilità nel reparto difensivo. Walukiewicz nei giorni scorsi sembrava vicino al passaggio al Torino, ma l'inserimento andaluso potrebbe sparigliare le carte in tavola.