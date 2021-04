Cagliari, Semplici alla ricerca della settimana perfetta (ma senza Nainggolan)

Una di quelle assenze che ogni allenatore vorrebbe evitare alla vigilia di una sfida tanto importante. Ma c’è poco da fare: Radja Nainggolan, finalmente tornato trascinatore di un Cagliari che disperatamente cerca di mantenere la Serie A, contro la Roma non ci sarà per squalifica. E Leonardo Semplici non potrà fare altro che di necessità virtù. Troppo importante il belga per gli equilibri rossoblù, sia tattici che psicologici, alla luce della sua indiscussa leadership sul campo e nello spogliatoio. Ma inutile pensarci troppo, con la famosa margherita da sfogliare già da giorni nelle mani del tecnico fiorentino, alle prese con diverse possibilità: uno schieramento più offensivo, con l’inserimento di Gaston Pereiro dietro Joao Pedro e Pavoletti, nel ruolo di trequartista puro, derogando quindi al classico 3-5-2. Oppure la soluzione più probabile, con Duncan al centro e la coppia Nandez-Marin ai suoi lati, con Zappa e Lykogiannis sugli esterni. In questo caso il compito di inventare e fare la spola tra centrocampo e trequarti spetterebbe al rumeno, tra i migliori in queste ultime settimane.

MATCH FONDAMENTALE – Di fronte il Cagliari avrà una Roma di certo rinfrancata dal pareggio interno contro l’Atalanta, arrivato dopo una partita dominata dalla squadra di Gasperini, ma soprattutto con la testa alla semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United, aspetto che si potrebbe ripercuotere sia sull’approccio al match che, soprattutto, nell’undici titolare. È quello che sperano Joao Pedro e compagni, il cui obiettivo minimo è portare a casa almeno un pareggio ma, dopo la bella vittoria del Torino sui giallorossi di domenica scorsa, la sensazione è che sia il bottino pieno il vero pensiero dei ragazzi di Semplici che, in caso di tre punti, chiuderebbero al meglio una settimana già così fondamentale per la corsa salvezza.