Cagliari, Semplici: "Contento di poter allenare Godin. Ha esperienza ed è fondamentale"

Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Bologna, ha parlato anche di Diego Godin: "Ha esperienza e disponibilità, non lo conoscevo personalmente. Sono contento di poterlo allenare, lui come altri giocatori esperti del gruppo sarà fondamentale. Già a Crotone i veterani hanno aiutato chi non è abituato a questo genere di partite. Questo mi aspetto da lui da qui a fine stagione perché so che lo può fare molto bene. Per quanto riguarda il gesto a fine gara l’ho sempre fatto anche con la Spal. Non mi piace farlo all’inizio perché nel pre-partita ci sono le chiacchiere e alla fine resta il risultato. Questo è il mio modo a fine gara per stare vicini a loro e per essere compatti sull’obiettivo”.