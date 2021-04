Cagliari, Semplici: "Grande prestazione su un campo difficile, importante aver dato continuità"

Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari che torna prepotentemente in corsa per la salvezza accorciando sulle rivali dirette. Il tecnico rossoblu Leonardo Semplici analizza ai microfoni di Sky Sport la sfida della Dacia Arena: “Anche oggi abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte su un campo dove avevano pareggiato Atalanta e Inter. Aver dato continuità e vinto soffrendo è una grande soddisfazione”.

Come mai il Cagliari è in questa posizione?

“Questa squadra non doveva essere in questa posizione però se giochiamo con questa umiltà le prestazioni poi arrivano perché abbiamo giocatori con qualità tecniche importanti".

Joao Pedro è il giocatore più forte che ha allenato in carriera?

“Ce ne sono diversi, sicuramente è uno dei più bravi però ce ne sono anche altri".

Che rapporto ha con Nainggolan?

“Con lui abbiamo un ottimo rapporto come con gli altri altrimenti non tiri fuori queste prestazioni. Radja è il nostro ago della bilancia, può giocare in tante posizioni e quando lo fa in questa maniera sposta gli equilibri dandoci una grossa mano".