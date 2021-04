Cagliari, Semplici su Nainggolan: "Assenza importante, ma verrà sostituito in maniera egregia"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici si concentra sul match di domani contro la Roma, assicurando che l’assenza di Radja Nainggolan per squalifica non sarà condizionante: “È un'assenza importante, mi auguro che chi lo sostituirà lo farà in maniera egregia. Credo che abbiamo sempre dimostrato di voler fare la partita, con poco da perdere e tanto da guadagnare. Non dobbiamo guardare il nome dell'avversario, ma come andremo noi in campo".

