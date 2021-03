Cagliari, Semplici traccia la rotta: a La Spezia è vietato sbagliare

vedi letture

Fare risultato al Picco sarebbe importantissimo. Non ha avuto dubbi Leonardo Semplici nel definire l’obiettivo del suo Cagliari che stasera alle 18 incontra lo Spezia in quello che è l’ennesimo spareggio in una corsa salvezza che con il tecnico fiorentino ha avuto una netta sterzata dopo la crisi di risultati culminata con l’esonero di Eusebio Di Francesco. “Tutti abbiamo in mente la sfida vinta contro il Milan – ha detto Semplici durante la consueta conferenza stampa della vigilia – loro hanno un ottimo equilibrio nelle due fasi ma toccherà a noi romperlo, limitandone la qualità specie sugli esterni”. Gioca bene lo Spezia di Italiano, su questo ci sono ben pochi dubbi, anche se nelle ultime cinque giornate gli aquilotti hanno messo in cascina soltanto due punti, frutto di altrettanti pareggi. Un calo di rendimento da di cui il Cagliari non può non tenere conto, mettendo in campo ancora più intensità rispetto all’ultima gara interna contro la Juventus: “L’intensità bisogna averla in tutti i 95 minuti, anche se sarà difficile portare l’aggressione per tutti i 95 minuti".

BALLOTTAGGIO IN AVANTI – Capacità di provocare e poi sfruttare gli errori dell'avversario: questo dovranno fare i rossoblù, con il solito "Servirà voglia di portare a casa il risultato e determinazione, sia negli undici che vanno in campo che in quelli che entrano dalla panchina”, ha detto ancora Semplici che non ha sciolto i dubbi della vigilia. Se da una parte sembra scontato il ritorno a sinistra del greco Lykogiannis, davanti è Pavoletti il favorito per partire dall’inizio, con Simeone pronto a subentrare. Ma è sotto l'aspetto mentale che il tecnico rossoblù ha chiesto più attenzione ai suoi: “Bisogna avere più furbizia e scaltrezza e occhio alle coperture preventive: aver sbagliato contro la Juventus ci ha esposto a subire gol, ma meglio sbagliare contro di loro che con lo Spezia”. Vietato sbagliare, insomma: e come dare torto al buon Semplici, che vuole dimenticare in fretta il passo falso di domenica contro CR7 e compagni, alla ricerca dei tre punti per rimettere una volta di più in discussione la lotta salvezza.