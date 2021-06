Cagliari, spunta il nome di Chiriches per la difesa: potrebbe lasciare Sassuolo

vedi letture

Gli incontri tra l’entourage di Di Francesco e il Cagliari sono stati l’occasione anche per mettere sul tavolo un nome che potrebbe aggiungersi alla rosa di Leonardo Semplici nella prossima stagione: secondo Centotrentuno.com, con l'agente dell'ex tecnico si è parlato anche di Vlad Chiriches, centrale romeno e compagno di agente e di nazionale del già rossoblù Razvan Marin. In forza al Sassuolo dopo essere arrivato in Italia acquistato dal Napoli, Chiriches sarebbe in uscita dal club neroverde.