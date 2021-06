Cagliari, su Oliva tornano le sirene greche. Il PAOK Salonicco è molto interessato

Christian Oliva verso un nuovo addio al Cagliari: dopo la fallimentare esperienza al Valencia, secondo centrotrentuno.com il futuro del centrocampista sembra essere in Grecia. Il PAOK Salonicco, che fu vicinissimo al suo acquisto in prestito sia la scorsa estate che a gennaio, si è rifatto sotto per averlo in prestito con diritto di riscatto.