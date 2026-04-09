TMW Radio Cagni: "Fiorentina, Fagioli è sbocciato. Roma, Gasp sta facendo un'impresa"

Mister Gigi Cagni ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

In quanti l'hanno chiamata in questi giorni per il caso Adani, che l'ha tirata in ballo?

"In tanti (ride, ndr). Ma tutti a darmi ragione. Rimasto male? No, perchè rimango male per persone che stimo, altrimenti mi viene da ridere. Mi dà fastidio se mi critica chi stimo, sennò...Ho pensato solo una cosa: mi hanno intervistato tanti in RAI, che criticavano ma non offendevano. Che lui sia un opinionista RAI e che faccia una critica di questo tipo, ha offeso la categoria. Lui è stato mio giocatore ad Empoli, dove ho fatto il calcio più bello di quel periodo. Ed è strano che dica certe cose. Ha detto una cosa senza senso. Non siamo andati al Mondiali per gente come me o che allena come me. E' allucinante. Però secondo me un uomo RAI dovrebbe essere più educato e può fare le critiche che vuole. E sono stato il primo allenatore italiano andato da Guardiola, e ho visto come allenava...".

Fiorentina, Paratici ha detto che Fagioli ha detto che è da Barcellona:

"E' maturato, c'è chi matura più tardi. Ha delle capacità che ha messo in mostra solo ora. Ma ci sta. Credo sia sbocciato ora. Se uno diventa al 100% professionista, sotto tutti i profili, e ha le qualità che ha lui, tira fuori poi quelle qualità".

Bologna contro l'Aston Villa: che succederà?

"Noi abbiamo ritmi bassi in Italia, il Bologna un po' meno ma il problema è quello, non tecnico".

Che ne pensa delle parole di Gasperini sulla squadra e sul fatto che la proprietà non gli aveva chiesto la Champions quest'anno?

"Se ha un difetto, è che non è simpaticissimo. Ma se avessi i soldi e prendessi una squadra, prenderei lui. Per costruire nel tempo, con una programmazione. Lui quest'anno sta rischiando di andare in Champions con 16 calciatori, è questa la verità. L'attaccante gli è arrivato a metà gennaio, sta facendo un'impresa e ha fatto benissimo a dire certe cose. Lui di balle non ne racconta. Se prendi Gasperini sai che hai momenti di euforia e altri meno, perchè è uno che pretende molto. Se gli dai una rosa di 22-23 giocatori vince".