TMW Radio Cagni: "Beccalossi fenomeno. Quella volta che mi fece un tunnel..."

Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della scomparsa di Evaristo Beccalossi: "I giovani dovrebbero vedere qualche immagine per capire cosa vuole dire essere fuoriclasse. Giocatori così non ci sono più. Tecnicamente era un fenomeno, come ce n'erano in quel periodo. E non è stato convocato da Bearzot al Mondiale perché ce n'erano talmente tanti...ma avendolo visto da ragazzino era una roba incredibile. Io me lo ricordo, ero più grande e lui in Primavera, facemmo una partita, mi puntò la prima volta, mi fece tunnel, lo presi per l'orecchio e gli dissi di non farlo mai più. Poi però gli dissi che era troppo forte. Era forte fisicamente, una muscolatura pazzesca. Era mancino ma non si capiva se era destro o sinistro.

Quando ti puntava non sapevi mai dove andasse, aveva tutto naturale. Era come Yamal. Lui voleva divertirsi, in allenamento ancora di più. E faceva delle cose che dicevi 'come ha fatto?'. Per lui era naturale, una sensibilità tecnica unica. Da quando l'ho visto la prima volta ho capito che avrebbe fatto una grande carriera. Non potevi dirgli 'difendi', magari di tornare ogni tanto. Quando non stava bene fisicamente lo vedevi più degli altri perché rischiava sempre, ma il rendimento era sempre molto alto".