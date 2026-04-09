Cagni bacchetta la Samp: "Cinque modi di far calcio creano caos. Ma c'erano premesse per altro"

Dopo la querelle con Lele Adani, è tornato a parlare Gigi Cagni, e lo ha fatto a La Repubblica-Genova, nel corso di un'intervista dove ha detto la sua sulle due squadre genovese, bacchettando una Sampdoria che non sembra ancora del tutto uscita dalla crisi.

La vittoria sull'Empoli da parte dei blucerchiati è definita dal tecnico un bel passo avanti, ma chiaramente non cancella un'altra stagione in chiaroscuro: "Le premesse tecniche per fare un altro tipo di campionato ci sarebbero state, ma quando i giocatori sentono troppe campane finiscono per non raccapezzarsi più. Prima Donati, poi la coppia Foti-Gregucci e ora Lombardo-Thomassen. Quando in pochi mesi senti cinque modi diversi di fare calcio, è chiaro che vai in confusione. E poi i giocatori di questa generazione non hanno personalità", precisando che il riferimento è generale, non legato a una squadra nello specifico.

Intanto, per cronaca, ricordiamo che - in occasione della 34ª giornata del campionato di B - la Sampdoria scenderà in campo sabato pomeriggio, in un altro match decisamente complesso, quello con un rivitalizzato Pescara che si è portato a soli due punti alla salvezza diretta, divenuta probabilmente il nuovo obiettivo degli uomini di Gorgone. L'appuntamento è allo stadio 'Adriatico - Giovanni Cornacchia' alle ore 15:00.