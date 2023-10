Caicedo: "Immobile non si discute, merita rispetto. È ancora uno da 20 gol a campionato"

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio ora svincolato dopo l'esperienza all'Abha in Arabia Saudita, ha parlato a Il Messaggero del periodo che sta vivendo Ciro Immobile, che lui conosce molto bene: "È in un momento negativo e va aiutato. La squadra sta giocando meno per lui, che vive per il gol. Le ali, tutti devono servirlo meglio. Ma Immobile non si discute, è la storia ed è ancora uno da 20 gol a campionato. Il bomber merita rispetto".

Poi due battute sulla squadra: "Spero che la vittoria a Glasgow sblocchi la squadra, che è molto più forte di quanto dimostrato. Il calendario con le big ha influito parecchio. Anno scorso credevo al 2° posto e ora credo nel ritorno in Champions, malgrado la brutta classifica. Bisogna ritrovare l'identità e la solidità difensiva, oltre alla cattiveria in attacco. I risultati torneranno".