"Se ne vanno tutti. Sono preoccupato". Anche l'ex Caicedo scettico sul mercato della Lazio

"Se ne vanno tutti. Sono preoccupato ragazzi". E' piuttosto eloquente il tweet pubblicato sul proprio profilo X con cui uno storico ex come Felipe Caicedo ha commentato l'attuale calciomercato che sta operando la Lazio.

Dopo aver trascorso nella Capitale quattro stagioni, con in dosso la maglia biancoceleste, tra il 2017 e il 2021, Caicedo non è nuovo a commentare i temi relativi ad un club a cui si sente ancora molto legato, dopo i suoi 33 gol e 15 assist in 139 apparizioni.

Anche Caicedo, dunque, si è detto preoccupato per la pesante rivoluzione che Claudio Lotito sta portando avanti. Dopo gli addii di Valentin Castellanos e Mateo Guendouzi, infatti, sarebbero vicini anche quelli di Christos Mandas e Alessio Romagnoli. Una serie di cessioni che stanno inasprendo un ambiente già particolarmente caldo per i risultati - deludenti - che la squadra sta facendo in campo, a due giorni dal pesantissimo ko incassato all'Olimpico dal Como di Fabregas.