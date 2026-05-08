Caicedo: "Lazio, con l'Inter serve la partita perfetta. Vincere rappresenterebbe una svolta"

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio, ha concesso un'intervista al Corriere di Roma per presentare la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro l'Inter. Queste le sue principali dichiarazioni: "Vincere questa competizione sarebbe fondamentale. Il trionfo rappresenterebbe una svolta. Me lo auguro con tutto il cuore".

Sul lavoro di Sarri, l'ecuadoriano ha poi aggiunto: "Il suo lavoro è davvero molto, molto buono. La squadra ha ormai automatismi evidenti. Questo soprattutto a livello difensivo. La retroguardia è collaudata, la linea si muove sempre molto bene. La sua mano si vede, anche perché fin da inizio anno aveva detto che avrebbe dato importanza alla fase difensiva e i miglioramenti si vedono. Ma non ha migliorato solo il collettivo... Secondo me sono migliorati anche i singoli. L’esempio più evidente è Nuno Tavares, che ora difende veramente bene. Poi Taylor si è inserito molto bene e in maniera rapida. Infine Basic: rispetto a inizio anno è cresciuto tanto".

Su cosa serva ai biancocelesti per battere i nerazzurri, Caicedo ha pochi dubbi: "La partita perfetta. Loro sono molto forti, probabilmente sono favoriti, ma è pur sempre una finale e quindi tutto può succedere", la risposta del classe 1988 passato anche dall'Inter dopo aver giocato nella Lazio.