Calabria di nuovo titolare nel Milan, non accadeva da più di 2 mesi. Era sempre in Champions

Paulo Fonseca ha operato un corposo turnover nella scelta dell'undici iniziale per la sfida di Champions League che attende il Milan sul campo degli slovacchi dello Slovan Bratislava. Tra le novità proposte dal tecnico rossonero troviamo il rientro da titolare di capitan Davide Calabria, una cosa che non gli capitava ormai da due mesi. Era il 17 settembre, infatti, l'ultima volta in cui Calabria ha cominciato dall'inizio in campo una partita del Milan: era un'altra notte di Champions League, che cominciò bene ma poi si rimediò amara visto che il Liverpool riuscì a sbancare San Siro con il risultato di 1-3. Da allora ha alternato panchine ad assenze per infortuni vari, dagli adduttori al polpaccio. E complessivamente ha raccolto la miseria di otto minuti, spalmati in tre apparizioni contro Monza, Real Madrid e Juventus.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Slovan Bratislava e Milan (fischio d'inizio ore 18:45)

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Barseghyan, Strelec, Metsoko.

A disposizione: Trnovsky, Hrdina, Tolic, Marcelli, Mustafic, Mak, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke, Ihnatenko.

Allenatore: Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Leao, Emerson, Thiaw, Terracciano, Gabbia, Camarda, Musah.

Allenatore: Fonseca.