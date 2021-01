Calhanoglu diventerà il 3° giocatore più pagato del Milan. Alle spalle di due giocatori a scadenza

Summit propositivo. L'incontro di ieri a casa Milan tra i dirigenti rossoneri e il procuratore di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, è servito per avvicinare sensibilmente le parti. Servirà un ulteriore incontro per mettere tutto nero su bianco, ma la distanza tra domanda e offerta s'è ulteriormente assottigliata e gli indizi portano a dire che quella da 4.5 milioni di euro netti a stagione può essere l'offerta giusta per la definitiva fumata bianca.

Clicca qui per il monte ingaggi del Milan nel dettaglio

Il 10 salirà sul podio - In questo momento, Calhanoglu è il quinto giocatore più pagato della rosa rossonera con un contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione. Col nuovo accordo salirebbe al terzo posto, meno pagato solo di due giocatori il cui futuro però è al momento incerto perché entrambi a scadenza di contratto: Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma.

Del nuovo accordo per il centravanti svedese se ne parlerà al termine della stagione. Per il portiere della Nazionale, al momento la distanza è importante: con Gigio che chiede 10 milioni di euro netti per firmare e il Milan che non vorrebbe spingersi oltre i sette.