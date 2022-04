Calhanoglu squalificato, Handanovic, Bastoni e Vidal in dubbio: emergenza Inter in vista di Udine

Oltre alla sconfitta e all'impossibilità di controllare il proprio destino, Simone Inzaghi torna da Bologna anche con qualche problema di formazione di troppo. L'Inter, in vista di Udine, dovrà rinunciare ad Hakan Calhanoglu, ieri ammonito da diffidato e quindi squalificato per il prossimo match. Il suo sostituto naturale, Arturo Vidal, non è al massimo per via del problema alla caviglia post derby, così Inzaghi sarà in emergenza a centrocampo. Ci sono poi le questioni Handanovic e Bastoni: il portiere sarà valutato oggi per il problema all'addome, così come sarà analizzata la situazione del difensore dopo l'affaticamento accusato nelle ore precedenti il match del Dall'Ara.