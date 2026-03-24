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Calori: "Pio Esposito una realtà del nostro calcio. Lui come Vieri? Dentro l'area sono simili"

Calori: "Pio Esposito una realtà del nostro calcio. Lui come Vieri? Dentro l'area sono simili"TUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
Oggi alle 18:07Serie A
Tommaso Bonan

"Partita a Perugia? Me la ricordo bene quella giornata, soprattutto per gli altri e per tutti gli juventini. È stata una giornata che spesso viene ricordata in questi frangenti come quelli che stiamo vivendo". Parla così Alessandro Calori, ex difensore del Perugia e oggi allenatore, ai microfoni di Radio CRC: "Collina non decideva se giocare o meno, lui richiamava solo i suoi superiori e chiedeva cosa doveva fare, se ci fossero le condizioni o meno. Abbiamo dovuto aspettare un’ora e un quarto tra primo e secondo tempo, è una cosa che non è mai esistita nella storia del nostro calcio.

"Lunedì sera ero allo stadio a vedere Fiorentina-Inter. I nerazzurri sono in un momento di appannamento, non hanno la fluidità che hanno avuto per un lungo periodo in questa stagione. Probabilmente qualcuno è sottotono, non c’è neanche Lautaro. Ognuno ha le sue particolarità nel corso di una stagione. Sicuramente l’Inter ha un enorme vantaggio poiché 6 punti a otto giornate dalla fine sono tanti".

"Lo scenario può cambiare da un momento all’altro. L’Inter è una squadra esperta che non sta vivendo un grandissimo periodo. Bisogna vedere quanto perdurerà, dopo subentreranno altri fattori come la tensione e la paura. Dipende come le squadre sapranno mantenere la propria continuità. La prossima sarà Napoli-Milan che sarà determinante. Chi vince avrà il compito di inseguire la prima e di non sbagliare mai, neanche un passaggio. Mi riconoscono ovunque, non solo a Torino. I juventini sono un po’ dappertutto. Parliamoci chiaro: in Italia o sei juventino o sei antijuventino!".

"Pio Esposito sta diventando una realtà, io lo seguo da quando era alla primavera dell’Inter e allo Spezia. Questo ragazzo sa far girare la squadra ed è generoso. Dopo di che, dentro l’area ha peso, struttura e il senso del gol, anche di testa è bravo. Esposito come Vieri? Caratteristiche simili, forse Vieri era più potente e rapido. Esposito è più da area di rigore poiché sa smarcare, prendere posizione e vedere la porta. Vieri in profondità aveva più forza. Dentro l’area sono simili, ma Vieri aveva qualcosa in più in profondità e nella fisicità poiché riusciva ad andare via con la forza. Pio è molto più bravo a far giocare gli altri poiché si mette a disposizione, sfonda e riesce ad indirizzare sempre la palla verso il compagno. Esposito è un giocatore generoso e altruista".

"Per la nazionale bisognerà vedere come sta Retegui, se è in condizione poiché è fermo da un po’. Pio Esposito può darci una mano, anche subentrando, poiché ha delle caratteristiche utili. Frattesi sta spingendo pian piano poiché non è titolare, gioca meno e si sente fuori dal progetto dell’Inter. Barella è in un momento di flessione dopo aver tirato tanto la carretta, adesso è con le pile un po’ scariche. Ieri a parte quel bel assist, Barella è apparso un po’ nervoso. Non è il Barella che siamo abituati a vedere".

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