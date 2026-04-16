Calori: "Bayern-Real finale anticipata. Champions, occhio all'Atletico Madrid"
“Il Bayern davanti è molto forte, quella di ieri contro il Real Madrid è stata una finale anticipata”. Così a TuttoMercatoWeb.com Alessandro Calori sulla partita di ieri di Champions League tra Bayern e Real vinta dal Bayern.
L’Arsenal invece?
“Una partita più equilibrata. L’Arsenal concede poco in fase difensiva. I Gunners hanno un po’ controllato il risultato dell’andata”.
La sua favorita per la Champions?
“Paris Saint Germain-Bayern dirà molto. Se guardiamo l'estetica, una delle due sarà la potenziale vincitrice della Champions League. Ma attenzione: l’Atletico Madrid potrebbe essere l’outsider che non ti aspetti, fino alla fine”.
Dalla B alla A: su chi punta?
"L'unica certa di andare sù oggi è il Venezia. Le altre tre se la giocano per un posto e poi ci saranno i playoff. Il Frosinone sta facendo un campionato sorprendente, ogni anno viene fuori la sorpresa che non ti aspetti. I ciociari hanno un insieme di giovani bravi ed interessanti. Il Monza tecnicamente è una squadra forte, da Serie A: sono rimasti quasi tutti e quindi è inevitabile che sia di livello superiore. Ma anche il Palermo è molto forte, per la categoria ha calciatori molto importanti".
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