Esclusiva TMW Calori: "Bayern-Real finale anticipata. Champions, occhio all'Atletico Madrid"

“Il Bayern davanti è molto forte, quella di ieri contro il Real Madrid è stata una finale anticipata”. Così a TuttoMercatoWeb.com Alessandro Calori sulla partita di ieri di Champions League tra Bayern e Real vinta dal Bayern.

L’Arsenal invece?

“Una partita più equilibrata. L’Arsenal concede poco in fase difensiva. I Gunners hanno un po’ controllato il risultato dell’andata”.

La sua favorita per la Champions?

“Paris Saint Germain-Bayern dirà molto. Se guardiamo l'estetica, una delle due sarà la potenziale vincitrice della Champions League. Ma attenzione: l’Atletico Madrid potrebbe essere l’outsider che non ti aspetti, fino alla fine”.

Dalla B alla A: su chi punta?

"L'unica certa di andare sù oggi è il Venezia. Le altre tre se la giocano per un posto e poi ci saranno i playoff. Il Frosinone sta facendo un campionato sorprendente, ogni anno viene fuori la sorpresa che non ti aspetti. I ciociari hanno un insieme di giovani bravi ed interessanti. Il Monza tecnicamente è una squadra forte, da Serie A: sono rimasti quasi tutti e quindi è inevitabile che sia di livello superiore. Ma anche il Palermo è molto forte, per la categoria ha calciatori molto importanti".