Ufficiale Fini e Calvani tornano al Frosinone, stavolta in A. Rinnovati i prestiti dal Genoa

"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Calvani. Il difensore, classe 2004, arriva a titolo temporaneo". Questo il comunicato del club ciociaro, che di fatto ufficializza il ritorno del calciatore. Già nella scorsa stagione, infatti, Calvani ha giocato con la maglia del Frosinone in prestito dal Genoa e contribuendo alla promozione della squadra ciociara. Rinnovando il prestito dai rossoblù, dunque, il difensore centrale italiano avrà l'opportunità di esordire in Serie A nella nuova stagione. Nella passata annata ha collezionato 35 presenze in Serie B, con un gol e un assist all'attivo sotto la guida di Alvini.

Stesso percorso anche per Seydou Fini, che torna al Frosinone in prestito, sempre dal Genoa, dopo gli ultimi 6 mesi passati nel club giallazzurro: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Seydou Fini. L’attaccante, classe 2006, arriva a titolo temporaneo", la nota del club.