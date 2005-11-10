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Frosinone, non solo Calvani e Fini: rinnovato il prestito anche per Cittadini
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Dopo gli annunci per Gabriele Calvani e Seydou Fini, il Frosinone annuncia il rinnovo di un terzo prestito in vista della prossima stagione, quella del ritorno in Serie A. Il tecnico Massimiliano Alvini infatti potrà contare anche su Giorgio Cittadini, il cui prestito dall'Atalanta è stato rinnovato per ulteriori dodici mesi dopo l'ottimo impatto avuto in Serie B.
Il comunicato del Frosinone per Cittadini
Ecco il comunicato con cui il Frosinone ha comunicato il rinnovo del prestito del difensore: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Giorgio Cittadini. Il difensore, classe 2002, arriva a titolo temporaneo.
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