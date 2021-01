Cannavaro e i propositi per il nuovo anno: "In Cina situazione difficile, vorrei tornare in Europa"

Fabio Cannavaro, campione del mondo nel 2006 e Pallone d'Oro dopo quella incredibile annata, è attualmente il tecnico del Guangzhou in Cina ma presto potrebbe anche decidere di tornare nel Belpaese. A confermarlo è stato l'ex Juve nel corso di una diretta Instagram con l'attore napoletano Salvatore Esposito: "Sto bene in Cina ma qui la situazione non è per niente semplice. Il mio obiettivo è tornare in Europa anche se non so quando accadrà. In questi anni ho ricevuto tante proposte ma le ho sempre tenute per me. So che il mio futuro sarà in Europa perché voglio vedere se capisco qualcosa di calcio. Qui in Cina facciamo la vera quarantena, non come in Italia con le persone che se ne vanno in giro per Natale. Non si capisce niente".