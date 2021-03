Caos Lazio-Torino, quando si recupererà? La data più probabile è tra oltre un mese

La comunicazione della ASL inviata ieri alla Lega Calcio lascia zero dubbi: la gara delle 18:30 di oggi tra Lazio e Torino non si giocherà. L'isolamento domiciliare per i granata, colpiti da un focolaio della variante inglese del Covid, scade alla mezzanotte di oggi. Inoltre stamattina ci sarà un nuovo giro di tamponi per valutare eventuali ulteriori positività.

Quando si gioca? Quando potrà dunque recuperarsi la gara contro i biancocelesti, che comunque ancora la Lega Calcio non ha ufficialmente rinviato creando per il momento un nuovo caso Juventus-Napoli? Qualcuno aveva ipotizzato uno slittamento della gara di 24 ore, ma entrambe le società non erano d'accordo: più probabile sarebbe rivederle una di fronte all'altra il 7 aprile. Ma la palla può finire in tribunale, spiega La Stampa oggi in edicola.