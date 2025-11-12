Capello, Bremer, Allegri, Spalletti: le stelle del calcio sugli spalti delle Atp Finals

Parata calcistica quest’oggi all’Inalpi Arena di Torino, dove in questi giorni si stanno giocando le Nitto ATP Finals, che vedono protagonisti ben due tennisti italiani come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Prima della sfida con Zverev, prossima alle battute finali nei minuti in cui viene pubblicata questa notizia, è stato Fabio Capello a scendere sul campo per salutare Sinner, numero due al mondo e notoriamente tifoso milanista. I due hanno scherzato per qualche attimo: “Non riesco più a vederti, perché mi fai soffrire troppo. Ma quanto giochi bene”, ha detto Don Fabio al tennista altoatesino.

L’ex allenatore di Milan, Juventus e Roma non è l’unico protagonista del mondo del calcio presente nell’impianto torinese. Sugli spalti è infatti presente anche Massimiliano Allegri, come pure il difensore juventino Gleison Bremer - nei giorni scorsi c’erano stati il suo compagno di squadra Arek Milik e una visita del Torino -, mentre domani è atteso Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus.