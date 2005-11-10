Ufficiale Latina, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Emanuel Ercolano

Il Latina Calcio 1932 comunica di aver prolungato per altre due stagioni il contratto di Emanuel Ercolano.

Sempre più simbolo del nostro Latina, Ercolano ha già superato le 100 presenze ufficiali con la maglia nerazzurra, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Personalità, appartenenza e spirito di sacrificio lo hanno reso uno dei membri più importanti dello spogliatoio e una certezza sulla quale continuare a costruire il futuro.