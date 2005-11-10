Juventus, Muharemovic sempre più vicino. Il punto su Bremer, Gatti e Lucumí
Non solo l'attacco, la Juventus continua a lavorare anche sulla difesa, sia in entrata che in uscita. Come scrive Tuttosport, è sempre più vicino il ritorno di Tarik Muharemovic. Il centrale bosniaco, cresciuto tra Primavera e Next Gen bianconera prima del trasferimento al Sassuolo, è pronto a vestire nuovamente la maglia della Juventus.
Anche con il giocatore è già stato definito un accordo fino al 2031, mentre con il Sassuolo si continua a lavorare su un'operazione da circa 15 milioni di euro più 3 milioni di bonus.
Bremer, Gatti e Lucumí: il punto sulla difesa
Il mercato difensivo dipenderà anche dalle uscite. Il Bayern Monaco continua a monitorare Bremer, che dispone di una clausola rescissoria da 58 milioni di euro valida fino alla fine della settimana. Successivamente, la Juventus sarà disposta a trattare solo di fronte a offerte considerate adeguate. Restano inoltre da valutare le posizioni di Federico Gatti, valutato tra i 20 e i 25 milioni, e di Juan Cabal.
Per questo motivo la Juventus mantiene vivi i contatti anche per Jhon Lucumí. Il Bologna, però, non intende fare sconti e continua a chiedere il pagamento della clausola da 28 milioni di euro. I bianconeri considerano la cifra elevata, soprattutto alla luce del contratto del colombiano in scadenza nel 2027, e proveranno a trovare un'intesa economica più favorevole nelle prossime settimane.