Capello: "L'Inter è tornata a essere l'Inter. Per la Lazio la finale sarà diversa"

"L'Inter è tornata a essere l'Inter". Parola di Fabio Capello, ex allenatore anche di Roma, Milan, Juventus, Real Madrid e Inghilterra, che a La Gazzetta dello Sport ha spiegato come i nerazzurri abbiano ritrovato la versione migliore di Barella e Calhanoglu e così sono diventati nuovamente irresistibili in Italia. Il Como invece è apparso ancora inesperto a causa dell'età dei protagonisti in campo.

Capello poi si concentra sulla finale di Coppa Italia che, con lo scudetto già in tasca, gli uomini di Cristian Chivu potranno preparare con più attenzione: "Manca tanto tempo, c'è da guadagnarsi l'aritmetica per il titolo nazionale, ma l'unico vero pericolo è che i pensieri vadano sul Mondiale a causa della lunga attesa". La rosa della Lazio è inferiore per il tecnico e soprattutto non profonda come quella dei rivali.

C'è però un punto a favore della Lazio, che è rappresentato dal pubblico che sarà all'Olimpico: "È un grande vantaggio, i tifosi saranno orgogliosamente presenti. Sarri ha dimostrato di sapersi difendere, ma la finale sarà diversa". Per Capello l'Inter proverà a dominare il gioco e sarà fondamentale che la Lazio riesca ad avere tutti i giocatori a disposizione, altrimenti la forbice e il divario si amplierebbe ulteriormente e diventerebbe durissima".