TMW Ausilio smentisce l'accordo Calhanoglu-Fenerbahce: "Solita telenovela turca, vogliamo tenerlo"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto a margine del Festival della Serie A a Parma. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, a partire dai rumors sul presunto accordo tra il Fenerbahce e Hakan Calhanoglu: "Spero porti bene come la scorsa stagione. Se per una telenovela estiva poi arrivano scudetto e Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Besiktas. Mi auguro sia rimasto qualcosa, perché hanno comprato tutti i giocatori di questo mondo, i ds e pure gli allenatori (ride, ndr). C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuol tenere. Non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato né tantomeno un prosieguo".

Sullo scontro Lautaro-Calhanoglu della scorsa estate: "Si era smosso qualcosa, ma soprattutto a livello mediatico, perché grossi problemi io non ho mai percepiti dentro il nostro spogliatoio. Dopo la delusione di Parigi e il Mondiale per club avevamo tutti voglia di andare in vacanza. C'è stata qualche dichiarazione un po' così, ma il prima giorno a Milano arrivò quella bella foto con Lautaro e Calhanoglu che spense ogni cosa".

Sull'interesse per Solet dell'Udinese: "Dietro qualcosa faremo, ve lo confermo. Dobbiamo intervenire anche solo a livello numerico, perché Darmian e Acerbi sono in scadenza. Solet è tra quelli che seguiamo, ha fatto bene in Italia. Come lui, però, ce ne sono anche altri. Ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio della stagione".

Sull'addio di Dumfries con destinazione Real Madrid: "Dumfries è andato, aveva una clausola e soprattutto il desiderio di andare, lo ritengo legittimo. Capisco la delusione dei tifosi, perché è un giocatore che ha dato tutto all'Inter, ma sono contento per lui. Questa bella storia è finita bene, gli auguro il meglio al Real. Poi nella vita non si sa mai... Un ragazzo che va via col cuore pieno di Inter magari poi c'è la possibilità di rivederlo".

Sull'interesse per Curtis Jones del Liverpool: "Distanza tra le parti minima? Minima lo dite voi, i milioni non sono mica i vostri (ride, ndr). L'interesse per questo ragazzo c'era a gennaio e c'è anche adesso. Jones è un calciatore che stiamo attenzionando da tempo, a gennaio avevamo provato a fare la trattativa e tenteremo ancora. Se troviamo un punto d'incontro sulle valutazioni, bene. Sennò faremo altro".

Sulla recompra di Stankovic jr: "Riacquistarlo è già stato un grande segnale di fiducia, lo abbiamo fatto perché pensiamo che abbia delle qualità che deve avere un giocatore da presente e futuro dell'Inter. Io so che il ragazzo vuole restare, Chivu lo conosce, inizieremo il pre-campionato con lui e Massolin. i giovani devono avere spazio per giocare, noi cecheremo di mettere quelle condizioni. Stankovic è un patrimonio dell'Inter, poi vediamo che succede col mercato".

Sul possibile rinnovo di Mkhitaryan: "Stiamo negoziando, non è un mistero, penso che ci sarà a breve un punto d'incontro. La nostra intenzione è quella di andare avanti ancora un anno e lui mi sembra ben propenso".

Sulla trattativa per l'eventuale rinnovo di De Vrij: "Stiamo facendo delle riflessioni, sia noi sia lui, non c'è fretta. De Vrij sta recuperando dall'infortunio, gli abbiamo consigliato di andare un po' in vacanza dopo la delusione del Mondiale".

Sull'obiettivo della nuova Inter: "Marotta, come tutti noi, ha espresso il desiderio di fare il massimo in Champions, così come nelle altre competizioni. Competere in Italia chiaramente è meno difficile rispetto all'Europa, ma noi non ci siamo mai nascosti. Noi non scegliamo, perché vogliamo provare a fare bene tutto. L'anno prossimo tenteremo di nuovo di fare del nostro meglio, poi vedremo dove ci porterà questo nostro meglio".