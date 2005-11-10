TMW Il capitano al comando, Stones il più caro tra i nuovi acquisti: gli ingaggi dell'Inter

Non è più la primatista del campionato, superata di nuovo dalla Juventus, ma l'Inter rimane comunque la seconda squadra dal monte ingaggi più elevato nella Serie A 2026/27, attestandosi a oltre 140 milioni di euro lordi di stipendi annuali, più di 80 netti. Osserviamo la situazione nerazzurra nel dettaglio.

Inter 2026/27, tutti gli stipendi

Nessuna sorpresa nel sapere che capitan Lautaro Martinez sia (e neanche di poco) il più pagato in squadra. Con però altri tre calciatori che superano i 10 milioni lordi l'anno (Barella, Calhanoglu e Bastoni) e altri due (Zielinski e Thuram) che superano comunque i 5 netti grazie all'aiuto del Decreto Crescita. Guardando ai nuovi acquisti, il più caro alla voce ingaggio è il nazionale inglese Stones, di poco sopra ai connazionali Jones e Spence. Risale anche Pio Esposito dopo il recente adeguamento, tra i componenti della prima squadra l'unico comunque sotto il milione netto è il terzo portiere Di Gennaro. La lista:

Lautaro MARTINEZ - 16,67 milioni di € lordi (9 netti) fino al 2029

Nicolò BARELLA - 12,04 milioni di € lordi (6,5 netti) fino al 2029

Hakan CALHANOGLU - 11,11 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2027

Alessandro BASTONI - 10,19 milioni di € lordi (5,5 netti) fino al 2028

Piotr ZIELINSKI - 7,69 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2028

Marcus THURAM - 7,69 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2028

Federico DIMARCO - 7,41 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2027

John STONES - 7,41 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028

Manuel AKANJI - 6,94 milioni di € lordi (3,75 netti) fino al 2028

Curtis JONES - 6,48 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2031

Benjamin PAVARD - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2028

Djed SPENCE - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031

Francesco Pio ESPOSITO - 5 milioni di € lordi (2,7 netti) fino al 2032

LUIS HENRIQUE - 4,07 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2030

Yann Aurel BISSECK - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031

Ange-Yoan BONNY - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030

Andy DIOUF - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030

Carlos AUGUSTO - 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2028

Ivan PROVEDEL - 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029

Josep MARTINEZ - 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029

Petar SUCIC - 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2030

Henrikh MKHITARYAN - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027

Aleksandar STANKOVIC - 2,04 milioni di € lordi (1,1 netti) fino al 2031

Ebenezer AKINSANMIRO - 740mila € lordi (400mila netti) fino al 2029*

Raffaele DI GENNARO - 280mila € lordi (150mila netti) fino al 2027

* non in squadra

TOTALE - 142,42 milioni di € lordi (82,5 milioni di € netti)

dati a fonte Capology.com