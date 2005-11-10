TMW La Signora è tornata lassù, Kolo Muani sfiora Yildiz: gli ingaggi della Juventus

Rieccola lassù: dopo qualche anno in cui aveva ceduto lo scettro all'Inter, la Juventus si è ripresa la corona (forse non così ambita, ma tant'è) di squadra di Serie A con il monte ingaggi più elevato di tutte. Sono quasi 150 milioni di euro lordi a stagione di soli contratti per la prima squadra, 87 milioni di netto.

Juventus 2026/27, tutti gli stipendi

Al primo posto tra i più pagati dalla Signora c'è il suo asso Yildiz, che attende con impazienza di rientrare dall'infortunio. L'unico assieme a lui a scavallare i 10 milioni lordi l'anno di contratto è Kolo Muani, tornato a vestirsi di bianconero dopo un inseguimento di mercato durato un anno. Chiude il podio Bremer, davanti a un altro brasiliano come Douglas Luiz, i cui 4,5 milioni netti l'anno sono stati una preoccupazione evidente, prima del reintegro. Ben pagato anche il centravanti preso all'ultimo minuto disponibile, Woltemade, con oltre 8 milioni lordi per la stagione in corso. Di seguito l'elenco al completo.

Kenan YILDIZ - 11,11 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2030

Randal KOLO MUANI - 10,19 milioni di € lordi (5,5 netti) fino al 2031

BREMER - 9,26 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2029

Douglas LUIZ - 8,33 milioni di € lordi (4,5 netti) fino al 2029

Nick WOLTEMADE - 8,15 milioni di € lordi (4,4 netti) fino al 2027

Manuel LOCATELLI - 7,41 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2030

Francisco CONCEICAO - 7,04 milioni di € lordi (3,8 netti) fino al 2030

Teun KOOPMEINERS - 5,77 milioni di € lordi (4,5 netti) fino al 2029

Federico GATTI - 5,74 milioni di € lordi (3,1 netti) fino al 2030

Kerim ALAJBEGOVIC - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031

Pape Matar SARR - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2027

Weston MCKENNIE - 5,28 milioni di € lordi (4,2 netti) fino al 2030

Jérémie BOGA - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2029

Guglielmo VICARIO - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027

Edon ZHEGROVA - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Nicolás GONZALEZ - 4,62 milioni di € lordi (3,6 netti) fino al 2029

Andrea CAMBIASO - 4,44 milioni di € lordi (2,4 netti) fino al 2029

Lloyd KELLY - 4,44 milioni di € lordi (2,4 netti) fino al 2029

Zeki CELIK - 4,1 milioni di € lordi (3,2 netti) fino al 2029

Jonathan DAVID - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030*

Khéphren THURAM - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2029

Daniele RUGANI - 3,23 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2028

Jhon LUCUMI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Kamil GRABARA - 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2027

Pierre KALULU - 3,08 milioni di € lordi (2,4 netti) fino al 2029

Jeff EKHATOR - 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2031

Arkadiusz MILIK - 2,24 milioni di € lordi (1,75 netti) fino al 2027

Juan CABAL - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2029

NETO - 930mila € lordi (500mila netti) fino al 2027

Carlo PINSOGLIO - 560mila € lordi (300mila netti) fino al 2027

* non in squadra

TOTALE - 149,42 milioni di € lordi (87,55 milioni di € netti)

dati a fonte Capology.com