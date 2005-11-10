Cardiff City-Roma, arriva l'esordio di Castro: le formazioni ufficiali dell'amichevole in Galles
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Dopo le prime amichevoli disputate a Trigoria e il 3-3 contro il Cannes, continua la preparazione della Roma che alle 16 affronta in Galles il Cardiff City (calcio d'inizio alle 16 italiane). Attesa per l'esordio di Santiago Castro in maglia giallorossa, subito titolare in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali:
CARDIFF CITY (4-2-3-1): Trott; Ng, Osho, Chambers, Bagan; Robertson, J. Colwill; Ashford, Tanner, Willock; Salech. All. Barry-Murphy
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Soulé, Castro. All. Gasperini
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