Ufficiale Dolomiti Bellunesi, colpo dalla Fiorentina: arriva in prestito il classe 2007 Montenegro

Il centrocampista classe 2007 di proprietà della Fiorentina approda in prestito in Serie C: "Farò tesoro delle esperienze passate"

Esperienza in prestito in Serie C per Luca Montenegro. Il centrocampista classe 2007 della Fiorentina passa in prestito alla Dolomiti Bellunesi. Questo il comunicato ufficiale della società:

La nota ufficiale

"La Dolomiti Bellunesi si assicura uno dei talenti più promettenti del calcio giovanile italiano. Dal settore giovanile della Fiorentina arriva in prestito Luca Montenegro, centrocampista classe 2007 originario di Potenza, reduce dalla vittoria del campionato Primavera 1 conquistato con i viola di Daniele Galloppa. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, Montenegro si è poi trasferito alla Fiorentina dove ha completato il proprio percorso di maturazione. Nell'ultima stagione ha totalizzato 35 presenze, 3 reti e un assist in Primavera 1, guadagnandosi l'inserimento nella Top 11 del campionato - riconoscimento riservato ai migliori interpreti del torneo - e la fascia da capitano in diverse occasioni. Per lui si tratta del primo assaggio di calcio tra i grandi".

Le dichiarazioni

Di seguito le dichiarazioni del giocatore: "Ho scelto questa società per la fiducia che hanno riposto in me mister Bonatti, il direttore sportivo Giugliarelli e dell'area tecnica Bertagno. Volevo intraprendere una nuova esperienza e ritengo che questa sia la scelta giusta. Farò tesoro delle esperienze vissute in una stagione in cui sento di essere cresciuto molto, anche sotto il profilo personale. Sono un tipo tranquillo, a cui piace stare in gruppo. Chiedo a me stesso di contribuire ai risultati della squadra e di migliorarmi il più possibile per fare in modo di costruire una buona carriera".