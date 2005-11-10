Ufficiale Vado, rinforzo in difesa: dalla Sampdoria arriva in prestito Lorenzo Malanca

Il difensore genovese è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria e ora è pronto per un'esperienza in Serie C con i savonesi

Rinforzo in difesa per il Vado. La formazione savonese è pronta ad affrontare il campionato di Serie C e lo farà con un innesto in difesa dalla Sampdoria. Il club rossoblù ha ufficializzato l'acquisto di Lorenzo Malanca in prestito dalla Sampdoria. Questo il comunicato ufficiale:

"Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo in prestito temporaneo dalla Sampdoria di Lorenzo Malanca, giovane difensore centrale classe 2007. Originario di Genova, Lorenzo compie tutta la trafila nel settore giovanile blucerchiato, arrivando fino alla Primavera nella passata stagione. Difensore dalla grande fisicità, unisce reattività, senso della posizione e ottime capacità anche in fase di impostazione. Lorenzo arriva a Vado per la sua prima esperienza nel calcio dei grandi e continuare il suo percorso di crescita".