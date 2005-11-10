Lazio, Gattuso aspetta un bomber dal mercato: il sogno resta Gimenez, con un'alternativa
Obiettivo Lazio: regalare a Gennaro Gattuso un attaccante di spessore. Nonostante le limitazioni economiche, il tecnico biancoceleste insiste per un rinforzo offensivo capace di aumentare il peso realizzativo della squadra. I numeri dell'ultima stagione, con Isaksen e Pedro migliori marcatori del campionato a quota cinque reti, hanno evidenziato la necessità di intervenire in un reparto che necessita di maggiore incisività. Il Corriere della Sera fa il punto della situazione.
Gimenez resta il grande obiettivo
Il primo nome sulla lista della Lazio è Santiago Gimenez. L'attaccante del Milan rappresenta il profilo preferito da Gattuso, ma la trattativa appare tutt'altro che semplice. I biancocelesti, infatti, potrebbero affondare il colpo soltanto negli ultimi giorni di mercato, qualora il club rossonero decidesse di aprire alla cessione in prestito del messicano. In quel caso il direttore sportivo Angelo Fabiani sarebbe pronto a muoversi per provare a cogliere l'occasione.
Ivanovic alternativa complicata
Un'altra pista porta a Franjo Ivanovic, attaccante del Benfica destinato a lasciare il club portoghese. Anche in questo caso, però, la concorrenza è elevata: sul croato ci sono diversi club di Premier League e il Betis, che può offrire la vetrina della Champions League. Ivanovic cerca una squadra che gli garantisca continuità dopo una stagione vissuta prevalentemente da alternativa, ma la Lazio, priva di competizioni europee e con un progetto meno ambizioso rispetto ad altre pretendenti, dovrà superare diversi ostacoli per convincerlo.