Carlos Augusto: "Oggi era importante la vittoria. Poca lucidità? No, dobbiamo avere testa"

Intervistato da Inter Tv, il laterale nerazzurro Carlos Augusto ha commentato così il pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna: "Sono contento per la prestazione, però era importante la vittoria. Non ci siamo riusciti. La mia crescita è dovuta ai miei compagni e allo staff, che mi aiutano sempre. Ma non è importante la mia prestazione, era importante il risultato e la vittoria oggi".

Un pareggio sintomo di mancanza di lucidità in alcune occasioni?

"Non credo sia questione di lucidità. Il gruppo è bravissimo. Il calendario è difficile, dobbiamo avere la testa per tutte queste partite. Non abbiamo avuto fortuna".

Quanto sarà importante la sosta ora per voi?

"Dobbiamo staccare la testa un po' e tornare. Dopo la sosta avremo un calendario difficile, con una partita ogni tre giorni. Dovremo staccare e poi tornare a fare risultati".